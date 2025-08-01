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    «Челси» отдал Сарра в аренду «Страсбуру»

    Футбол Футбол Англии Челси Футбол Франции Страсбург Трансферы
    Защитник лондонского «Челси» и молодежной сборной Франции Мамаду Сарр отправился в аренду в «Страсбур» до конца текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

    «Челси»
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    «Челси»

    19-летний футболист вновь будет выступать за команду, из которой перебрался в АПЛ — его трансфер в «Челси» состоялся в июне 2025 года и обошёлся клубу в €14 млн. Контракт игрока с синими подписан до 2033 года.

    Сарр уже успел дебютировать за лондонцев на клубном чемпионате мира, сыграв несколько минут в матче против «Эсперанса» (3:0). Ранее он проходил подготовку в академиях «Ланса» и «Лиона».

    В прошлом сезоне защитник провёл 27 игр за «Страсбур» в Лиге 1 и отметился одной результативной передачей.

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