Защитник лондонскогои молодежной сборной Францииотправился в аренду вдо конца текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

19-летний футболист вновь будет выступать за команду, из которой перебрался в АПЛ — его трансфер в «Челси» состоялся в июне 2025 года и обошёлся клубу в €14 млн. Контракт игрока с синими подписан до 2033 года.

Сарр уже успел дебютировать за лондонцев на клубном чемпионате мира, сыграв несколько минут в матче против «Эсперанса» (3:0). Ранее он проходил подготовку в академиях «Ланса» и «Лиона».

В прошлом сезоне защитник провёл 27 игр за «Страсбур» в Лиге 1 и отметился одной результативной передачей.