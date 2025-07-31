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    Пресс-атташе «Реал Сосьедада»: Захаряну нужно больше дней для работы на тренировках

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    Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался по поводу текущего состояния российского хавбека Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Сегодня Захарян работал в общей группе, хотя тренировки не были тяжелыми, так как вчера у нас был матч. В субботу мы играем против "Ренна", но Арсена не будет в составе. Ему нужно больше дней для работы на тренировках», — цитирует Мундуате Sport24.

    В составе испанского клуба 21-летний Захарян выступает с лета 2023 года, перейдя из московского «Динамо». Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травм, сыграв 4 матча за басков во всех турнирах и забив один мяч.

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