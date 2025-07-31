«Барселона» устроила фейерверк в Сеуле: огненный товарняк с 10-ю голами

Матч между «Сеулом» и «Барселоной» собрал аншлаг на 62-тысячном стадионе и подарил всё, за что любят летние товарищеские встречи: эксперименты, риск, яркие атаки, и полное отсутствие осторожности. В итоге — 10 голов на двоих, дубли Ламина Ямаля и Феррана Торреса, гол Роберта Левандовского и три пропущенных.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Сеул — Барселона 3:7 Голы: 0:1 Роберт Левандовски (8'), 0:2 Ламин Ямаль (14'), 1:2 Чхо Ёун Ук (26'), 2:2 Йазан Або Альараб (45 + 1'), 2:3 Ламин Ямаль (45 + 3'), 2:4 Андреас Кристенсен (55'), 2:5 Ферран Торрес (74'), 2:6 Гави (76'), 3:6 Чун Хюн Чхол (85'), 3:7 Ферран Торрес (88') Сеул: Hyeon-Mu Kang (Choi Cheol-won, 46'), Ким Чин Су (Jun Choi, 46'), Йазан Або Альараб, Чжон Тхэ Ук (Park Seong-hun, 46'), Андерсон де Оливейра (Ju-Hyeok Kang, 81'), Ли Сын Мо (Do-Yoon Hwang, 46'), Джесси Лингард (Чун Хюн Чхол, 81'), Чун Сын Вон, Moon Seon-min (Lucas Rodrigues, 46'), Чхо Ёун Ук (Марко Дуганджич, 46'), Park Su-il (Hyun-Seo Bae, 81') Барселона: Жоан Гарсия (Войцех Щенсны, 46'), Алекс Бальде (Jofre Torrents, 46'), Рональд Араухо (Андреас Кристенсен, 46'), Пау Кубарси (Жерар Мартин, 46'), Жюль Кунде (Эктор Форт, 46'), Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 46'), Френки де Йонг (Марк Касадо, 46'), Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 46'), Рафаэл Диас (Маркус Рашфорд, 46'), Ламин Ямаль (Руни Барджи, 46'), Педри (Гави, 46') Предупреждение: Do-Yoon Hwang (68')

Каталонцы начали матч в оптимальном составе: с Левандовским на острие, Ямалем и Рафиньей по краям, и с привычной связкой в полузащите. Хватило всего восьми минут, чтобы выйти вперёд. Ламин Ямаль пробил в штангу, а Роберт Левандовский, как всегда оказавшийся в нужной точке, без проблем добил мяч в пустые ворота. Это был его первый гол в этом предсезонном турне.

Игроки Барселоны празднуют гол Левандовского gettyimages.com

Через шесть минут Ламин сам записал мяч на свой счёт — финтом убрал соперника на краю штрафной и пробил точно в угол. Вратарь «Сеула» сыграл не лучшим образом, но это не умаляет лёгкости, с которой 18-летний герой «Барсы» решал эпизод.

Ламин Ямаль gettyimages.com

Южнокорейская встряска

Казалось, на этом игра закончена — «Барса» ведёт 2:0, соперник прижат и деморализован. Но хозяева не согласились быть статистами. На 26-й минуте Ламин Ямаль потерял мяч у своей штрафной, и уже через секунды Чо Ён Ук поразил ворота мощным ударом под перекладину.

А перед самым перерывом Йазан Або Аль-Араб воспользовался растерянностью защитников и сравнял счёт — 2:2. Сеульская публика была в восторге.

Но ещё до перерыва «Барселона» снова вышла вперёд: Ламин Ямал вновь разобрался в штрафной и аккуратно покатил мяч мимо вратаря. Это был его дубль — и вторая голевая передача Данни Ольмо, который провёл великолепный тайм.

Игроки Барселоны празднуют гол gettyimages.com

Тотальные перемены и второй шквал голов

Во втором тайме Ханс-Дитер Флик полностью сменил состав. На поле появились Маркус Рэшфорд, Гави, Торрес, Кристенсен, Щенсный. Сперва темп игры чуть сбавился, но вскоре каталонцы снова рванули.

Кристенсен с дальней дистанции пробил так, как от него никто не ждал — и попал идеально в угол. Вратарь даже не двинулся. А затем началось веселье: Торрес обыграл двух защитников и сделал счёт 5:2, а сразу за ним вонзил мяч в сетку Гави — 6:2.

Игроки Барселоны празднуют гол gettyimages.com

Во второй половине у «Барсы» были и красивые комбинации, и смелые индивидуальные проходы. Рэшфорд мог забить, но дважды упёрся в вратаря. В итоге хозяева сумели забить ещё раз — Хан-Мин Чон воспользовался ошибкой защиты на 86-й минуте и поразил ворота Щенсного.

Но финальное слово осталось за «Барсой». Маркус Рэшфорд мощно прорвался по левому флангу и выдал точную передачу Торресу, который замкнул — 7:3. Первое результативное действие Маркуса в сине-гранатовой футболке!

Маркус Рэшфорд с мячом gettyimages.com

Что это значит для «Барселоны»?

Эта предсезонка — возможность обкатать идеи Флика, проверить новичков и увидеть, на что способны молодые. Ламин Ямаль в роли десятки показывает не только результат, но и зрелость, Рэшфорд активно вливается в схему, а глубина состава даёт простор для ротации. Пока что всё идёт очень гладко.

Следующий матч — против «Тэгу» 4 августа. А потом начнётся сезон, в котором «Барселона» точно намерена защитить золото в Испании.