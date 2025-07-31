«Барселона» устроила фейерверк в Сеуле: огненный товарняк с 10-ю голами

Каталонцы начали матч в оптимальном составе: с Левандовским на острие, Ямалем и Рафиньей по краям, и с привычной связкой в полузащите. Хватило всего восьми минут, чтобы выйти вперёд. Ламин Ямаль пробил в штангу, а Роберт Левандовский, как всегда оказавшийся в нужной точке, без проблем добил мяч в пустые ворота. Это был его первый гол в этом предсезонном турне.
Через шесть минут Ламин сам записал мяч на свой счёт — финтом убрал соперника на краю штрафной и пробил точно в угол. Вратарь «Сеула» сыграл не лучшим образом, но это не умаляет лёгкости, с которой 18-летний герой «Барсы» решал эпизод.
Южнокорейская встряска
Казалось, на этом игра закончена — «Барса» ведёт 2:0, соперник прижат и деморализован. Но хозяева не согласились быть статистами. На 26-й минуте Ламин Ямаль потерял мяч у своей штрафной, и уже через секунды Чо Ён Ук поразил ворота мощным ударом под перекладину.
А перед самым перерывом Йазан Або Аль-Араб воспользовался растерянностью защитников и сравнял счёт — 2:2. Сеульская публика была в восторге.
Но ещё до перерыва «Барселона» снова вышла вперёд: Ламин Ямал вновь разобрался в штрафной и аккуратно покатил мяч мимо вратаря. Это был его дубль — и вторая голевая передача Данни Ольмо, который провёл великолепный тайм.
Тотальные перемены и второй шквал голов
Во втором тайме Ханс-Дитер Флик полностью сменил состав. На поле появились Маркус Рэшфорд, Гави, Торрес, Кристенсен, Щенсный. Сперва темп игры чуть сбавился, но вскоре каталонцы снова рванули.
Кристенсен с дальней дистанции пробил так, как от него никто не ждал — и попал идеально в угол. Вратарь даже не двинулся. А затем началось веселье: Торрес обыграл двух защитников и сделал счёт 5:2, а сразу за ним вонзил мяч в сетку Гави — 6:2.
Во второй половине у «Барсы» были и красивые комбинации, и смелые индивидуальные проходы. Рэшфорд мог забить, но дважды упёрся в вратаря. В итоге хозяева сумели забить ещё раз — Хан-Мин Чон воспользовался ошибкой защиты на 86-й минуте и поразил ворота Щенсного.
Но финальное слово осталось за «Барсой». Маркус Рэшфорд мощно прорвался по левому флангу и выдал точную передачу Торресу, который замкнул — 7:3. Первое результативное действие Маркуса в сине-гранатовой футболке!
Что это значит для «Барселоны»?
Эта предсезонка — возможность обкатать идеи Флика, проверить новичков и увидеть, на что способны молодые. Ламин Ямаль в роли десятки показывает не только результат, но и зрелость, Рэшфорд активно вливается в схему, а глубина состава даёт простор для ротации. Пока что всё идёт очень гладко.
Следующий матч — против «Тэгу» 4 августа. А потом начнётся сезон, в котором «Барселона» точно намерена защитить золото в Испании.