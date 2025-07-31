Даку и Иванов решают в Кубке: «Рубин» переехал «Оренбург»

С первых минут казанцы захватили мяч, начали нащупывать слабые зоны у гостей, но без агрессии. «Оренбург» вышел явно вторым номером, но совсем без робости — команда Владимира Слишковича старалась накрывать фланги и временами организовывала довольно бодрые атаки, где активно себя проявляли Сахархизан и Гузина.
Однако ключевой эпизод первого тайма случился на 28-й минуте. Чумич ворвался в штрафную, и в него врезался неосторожный Оганесян. Судья сначала решил не вмешиваться, но ВАР подсказал — стоит взглянуть внимательнее. После просмотра монитора — пенальти. Мирлинд Даку реализовал хладнокровно: удар на силу, под перекладину, и счёт открыт.
Гости попытались ответить. Сахархизан дважды оказался в одиночестве у ближнего угла, но Нигматуллин в обоих случаях сыграл надёжно. В концовке тайма был шанс у самого Даку удвоить счёт, но он не стал бить, а отдал неудачную передачу — интрига осталась жить.
Стычки, замены и контроль
Во втором тайме обе команды обновили составы. У «Рубина» появился активный Юкич, у «Оренбурга» — Бубанья и Ревазов, но именно Бубанья с ходу отметился грубым фолом на Рожкове и получил жёлтую — эффектное начало от черногорца.
После 50-й минуты «Рубин» включил прессинг и взял мяч под более жёсткий контроль. Ходжа имел отличный шанс забить — после передачи Даку пробил в касание, но спас Сысуев. Вуячич неожиданно оказался у мяча на угловом и едва не отметился дальним выстрелом — мимо. Юкич был активен, в завершении не хватало точности.
«Оренбург» старался не проседать, но команда играла больше по ситуации. Появление Савельева и Гюрлюка оживило центр поля, но вперёд мяч почти не доходил. К 75-й минуте «Рубин» получил преимущество по владению, качеству атак и физике. Однако по-прежнему вёл всего в один мяч.
Иванов — старше всех, но точнее всех
Рахимов решил освежить атаку: вместо Чумича вышел 18-летний Никита Васильев. Но главную роль в развязке сыграл другой резервист. Олег Иванов появился ближе к финальному отрезку, получив привычную для себя роль глубинного дирижёра. И на 90-й минуте оказался самым резким в штрафной.
После подачи углового от Юкича Иванов выскочил из-за спин защитников, выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в дальний угол. 2:0 — и матч, по сути, закончен. Забавно, но это был его первый гол с осени 2022 года, когда он ещё выступал за «Рубин» в Первой лиге. А свой первый гол в Кубке России Олег Иванов забил в 2005 году — вот это уровень!
«Рубин» берёт три очка без излишнего блеска
Казанцы сыграли рационально, без чрезмерного риска и без особого гламура. Но победа — в кармане, Нигматуллин снова на ноль, Иванов — с голом, Даку — снова в протоколе. Учитывая график и грядущую поездку в Москву к ЦСКА, большего и не требовалось.
«Оренбург» же выглядел не безнадёжно, особенно в первые 60 минут. Сыграл на уровне, выше ожиданий, но разница в классе и глубине состава оказалась ощутимой.