Даку и Иванов решают в Кубке: «Рубин» переехал «Оренбург»

Домашняя победа над «Оренбургом» стала для казанцев третьим матчем подряд без поражений. И хотя лёгкой прогулки не получилось, финальную точку эффектно поставил 38-летний Олег Иванов. Перед стартом группового этапа Кубка России казанский «Рубин» явно был в хорошем настроении. Победа в Грозном, волевая ничья с «Зенитом» — команда Рахимова демонстрировала боевой настрой и целостную игру. Визит «Оренбурга», по сути, с составом на полшага от Первой лиги, выглядел возможностью сберечь силы и при этом набрать очки. Но всё оказалось не так просто.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Рубин — Оренбург 2:0 Голы: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (30'), : (84'), 2:0 Олег Иванов (90') Рубин: Артур Нигматуллин, Константин Нижегородов (Егор Тесленко, 62'), Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Руслан Безруков, Александр Зотов (Олег Иванов, 62'), Марат Апшацев (Александар Юкич, 46'), Велдин Ходжа, Мирлинд Даку (Дардан Шабанхаджай, 62'), Никола Чумич (Дмитрий Васильев, 78') Оренбург: Николай Сысуев, Данила Хотулёв, Максим Сыщенко (Davydov V., 79'), Станислав Поройков (Ацамаз Ревазов, 46'), Александр Ломакин, Евгений Болотов, Степан Оганесян, Алексей Барановский (Bubanja V., 46'), Гедеон Гузина (Эмирджан Гюрлюк, 62'), Саид Сахархизан (Максим Савельев, 62'), Koserik N.

С первых минут казанцы захватили мяч, начали нащупывать слабые зоны у гостей, но без агрессии. «Оренбург» вышел явно вторым номером, но совсем без робости — команда Владимира Слишковича старалась накрывать фланги и временами организовывала довольно бодрые атаки, где активно себя проявляли Сахархизан и Гузина.

Однако ключевой эпизод первого тайма случился на 28-й минуте. Чумич ворвался в штрафную, и в него врезался неосторожный Оганесян. Судья сначала решил не вмешиваться, но ВАР подсказал — стоит взглянуть внимательнее. После просмотра монитора — пенальти. Мирлинд Даку реализовал хладнокровно: удар на силу, под перекладину, и счёт открыт.

Мирлинд Даку https://t.me/fcrk1958

Гости попытались ответить. Сахархизан дважды оказался в одиночестве у ближнего угла, но Нигматуллин в обоих случаях сыграл надёжно. В концовке тайма был шанс у самого Даку удвоить счёт, но он не стал бить, а отдал неудачную передачу — интрига осталась жить.

Стычки, замены и контроль

Во втором тайме обе команды обновили составы. У «Рубина» появился активный Юкич, у «Оренбурга» — Бубанья и Ревазов, но именно Бубанья с ходу отметился грубым фолом на Рожкове и получил жёлтую — эффектное начало от черногорца.

Рубин — Оренбург https://t.me/fcrk1958

После 50-й минуты «Рубин» включил прессинг и взял мяч под более жёсткий контроль. Ходжа имел отличный шанс забить — после передачи Даку пробил в касание, но спас Сысуев. Вуячич неожиданно оказался у мяча на угловом и едва не отметился дальним выстрелом — мимо. Юкич был активен, в завершении не хватало точности.

«Оренбург» старался не проседать, но команда играла больше по ситуации. Появление Савельева и Гюрлюка оживило центр поля, но вперёд мяч почти не доходил. К 75-й минуте «Рубин» получил преимущество по владению, качеству атак и физике. Однако по-прежнему вёл всего в один мяч.

Иванов — старше всех, но точнее всех

Рахимов решил освежить атаку: вместо Чумича вышел 18-летний Никита Васильев. Но главную роль в развязке сыграл другой резервист. Олег Иванов появился ближе к финальному отрезку, получив привычную для себя роль глубинного дирижёра. И на 90-й минуте оказался самым резким в штрафной.

После подачи углового от Юкича Иванов выскочил из-за спин защитников, выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в дальний угол. 2:0 — и матч, по сути, закончен. Забавно, но это был его первый гол с осени 2022 года, когда он ещё выступал за «Рубин» в Первой лиге. А свой первый гол в Кубке России Олег Иванов забил в 2005 году — вот это уровень!

Игроки Рубина празднуют победу https://t.me/fcrk1958

«Рубин» берёт три очка без излишнего блеска

Казанцы сыграли рационально, без чрезмерного риска и без особого гламура. Но победа — в кармане, Нигматуллин снова на ноль, Иванов — с голом, Даку — снова в протоколе. Учитывая график и грядущую поездку в Москву к ЦСКА, большего и не требовалось.

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» же выглядел не безнадёжно, особенно в первые 60 минут. Сыграл на уровне, выше ожиданий, но разница в классе и глубине состава оказалась ощутимой.