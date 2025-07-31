Месси дал пощечину сопернику в матче Кубка лиг

Форвардоказался в центре спорного эпизода во время матча первого тура Кубка лиг междуи мексиканским

В одном из моментов аргентинский нападающий, оказавшись в перепалке с защитником Серхио Эрнандесом, сначала похлопал его по затылку, а затем нанес легкую пощечину. Несмотря на это, арбитры встречи не стали выносить дисциплинарное наказание Месси.

Матч, прошедший на домашнем стадионе «Интер Майами», завершился победой американской команды со счетом 2:1. Месси провел на поле все 90 минут и стал одним из главных героев встречи, отдав две результативные передачи.

Следующую игру «Интер Майами» проведет 3 августа против мексиканского клуба «Некакса».

Обладателем Кубка лиг 2024 года стал клуб «Коламбус Крю», обыгравший в финале «Лос-Анджелес» со счетом 3:1.