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    Защитник сборной Норвегии пополнил состав «Дженоа»

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    Защитник Лео Эстигор перешел из «Ренна» в «Дженоа» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

    Лео Эстигор перешел в «Дженоа»
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    Лео Эстигор перешел в «Дженоа»

    Стало известно, что Эстигор будет выступать за «Дженоа» до конца сезона 2025/2026. При этом, у итальянского клуба есть опция выкупа, которая может стать обязательной при выполнении определенных условий.

    В прошедшем сезоне Эстигор выступал за «Хоффенхайм» также на правах аренды, где провел 11 матчей в рамках Бундеслиги и не отметился результативными действиями.

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