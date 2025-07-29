Защитник сборной Норвегии пополнил состав «Дженоа»

Защитникперешел изна правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Стало известно, что Эстигор будет выступать за «Дженоа» до конца сезона 2025/2026. При этом, у итальянского клуба есть опция выкупа, которая может стать обязательной при выполнении определенных условий.

В прошедшем сезоне Эстигор выступал за «Хоффенхайм» также на правах аренды, где провел 11 матчей в рамках Бундеслиги и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Милана» Лоренцо Коломбо может перейти в «Дженоа».