Защитник сборной Норвегии пополнил состав «Дженоа»

Лео Эстигор перешел в «Дженоа» Фото: genoacfc.it
Стало известно, что Эстигор будет выступать за «Дженоа» до конца сезона 2025/2026. При этом, у итальянского клуба есть опция выкупа, которая может стать обязательной при выполнении определенных условий.
В прошедшем сезоне Эстигор выступал за «Хоффенхайм» также на правах аренды, где провел 11 матчей в рамках Бундеслиги и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось о том, что нападающий «Милана» Лоренцо Коломбо может перейти в «Дженоа».