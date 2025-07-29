В первом туре Кубка России московскоепримет. Матч начнется в 18:30 мск.

«Динамо» неплохо стартовало. Москвичи успели набрать 4 очка за 2 тура РПЛ. В прошлый раз хозяева обыграли «Ростов» 1:0.

«Сочи» оформил плохой старт — два поражения в двух стартовых поединках. Причем в обоих случаях гости не смогли даже забить.

Последний раз на этом же стадионе команды устроили результативный поединок с 5 голами. «Динамо» тогда выиграло 3:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 1.69 на «Динамо», 3.95 на ничью, 4.80 на «Сочи».

Прогноз LiveSport: будет размен голами и высокий тотал.

Прогноз ИИ: ничья 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

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