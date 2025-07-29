Динамо — СочиОнлайн
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    «Динамо» — «Сочи»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В первом туре Кубка России московское «Динамо» примет «Сочи». Матч начнется в 18:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Динамо» неплохо стартовало. Москвичи успели набрать 4 очка за 2 тура РПЛ. В прошлый раз хозяева обыграли «Ростов» 1:0.

    «Сочи» оформил плохой старт — два поражения в двух стартовых поединках. Причем в обоих случаях гости не смогли даже забить.

    Последний раз на этом же стадионе команды устроили результативный поединок с 5 голами. «Динамо» тогда выиграло 3:2.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 1.69 на «Динамо», 3.95 на ничью, 4.80 на «Сочи».

    • Прогноз LiveSport: будет размен голами и высокий тотал.

    • Прогноз ИИ: ничья 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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