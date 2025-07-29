Алдонин: ЦСКА неплохо выглядит физически и в плане игры

Экс-игрок ЦСКАвысказался по поводу выступления красно-синих в новом сезоне. По его мнению, армейцы выглядят неплохо, но пока у команды не всё выходит.

«У ЦСКА в первых матчах не всё просто получается, но команда неплохо выглядит физически и в плане игры. Пока нет суперажурного футбола на протяжении всего матча, но ЦСКА местами выглядит достаточно качественно и зрелищно.

Учитывая погодные условия и то, что у команды нет игрового ритма, важно набирать максимум очков. Это основная задача», — сказал Алдонин «Чемпионату».

ЦСКА в двух матчах чемпионата России-2025/26 набрал 4 очка. Команда сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), а также победила «Ахмат» со счетом 2:1.