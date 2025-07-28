«Урал» — «Черноморец». Онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 28 июля, состоится матч второго тура Первой лиги России, в котором в Екатеринбурге сыграют местный «Урал» и новороссийский «Черноморец». Вашему вниманию текстовая трансляция поединка.

Футбол. Россия. Первая лига Урал — Черноморец 2:2 Голы: 1:0 Sekulic M. (23'), 1:1 Саид Алиев (26'), 2:1 Матвей Бардачев (45+2'), 2:2 Олег Николаев (50') Урал: Александр Селихов, Матвей Бардачев, Силвие Бегич, Итало, Владислав Малькевич, Фаниль Сунгатулин, Тимур Аюпов, Илья Ишков (Евгений Харин, 65'), Юрий Железнов (Максим Воронов, 65'), Роман Акбашев, Sekulic M. Черноморец: Matyusha M., Заур Тарба, Заурбек Плиев, Илья Кирш, Василий Черов, Мастерной Владислав, Кирилл Морозов (Эльдияр Зарыпбеков, 46'), Олег Николаев, Тимур Касимов (Павел Горелов, 59'), Владислав Ложкин (Илья Жигулёв, 46'), Саид Алиев

79' И последняя замена у «Урала». Каштанов заменил Секулича.

77' Замены у «Урала». Мосин и Бондарев вышли на поле Аюпов и Акбашев с него ушли.

75' Как говорится в таких случаях «Затишье... перед бурей? »

73' Такое ощущение, что соперники стали осторожничать. Игра проходит в центре поля и без опасностей у ворот команд.

71' Несколько успокоилась игра. Пока что ничего особо интересного на поле не происходит.

69' Замена у «Черноморца». Крачковский сменил Тарбу.

68' Снова опасность у ворот «Урала». Все завершилось угловым, после которого мяч ушел за пределы поля.

66' Двойная замена у «Урала». Вместо Ишкова и Железнова вышли Харин и Воронов.

64' Уральцы заработали право на угловой, после которого ничего опасного не произошло.

62' Удар Алиева метров с 20-ти, но не сильно и не точно.

60' Перехватил инициативу «Черноморец». Явное преимущество сейчас у новороссийцев. Бегут вперед «моряки».

58' Моментище у «Черноморца». После подачи углового мяч полетел на дальнюю штангу, где Плиев его принял и пробил немного мимо дальней штанги.

55' «Урал» пока что не может прийти в себя после пропущенного мяча. Не нащупают свою игру уральцы.

53' Попытался еще раз обострить «Черноморец», но до момента дело так и не дошло.

51' Гооооооооооооол! 2:2! Николаев! Олег отправил мяч в ворота соперника после навеса Мастерного с фланга.

50' А вот и «Черноморец» добрался до ворот «Урала» и заработал угловой, но корнер не удался у команды из Новороссийска.

49' Прекрасный момент у Железнова. Пробивал он с пределов штрафной после прострела, но в руки стражу ворот.

47' «Черноморец» произвел двойную замену. Морозов и Ложкин ушли с поля, а Зарыпбеков и Жигулев на него вышли.

46' Второй тайм стартовал! Наблюдаем!

45+4' И сразу свисток на перерыв. Отдохнем 15 минут.

45+3' Гоооооооооол! 2:1. Бардачев! Последний штрафной в тайме, навес от Железнова и Бардачев головой переправил мяч в ворота соперника.

45+2' Желтая карточка для Кирша за фол на Секуличе.

45+1' Удар Ишкова издали — в руки голкиперу.

45' 1 минута компенсирована к первому тайму.

44' Очередной удар Акбашева заблокирован защитником.

43' Желтая карточка для Мастерного за отложенный фол.

41' Плохо обработал мяч в штрафной Ишков, но уже через мгновение опасно пробивал Секуличк. С его ударом справился Матюша, а добивание Акбашева из убойной позиции пришлось выше ворот.

39' Малькевич ударил издали, но намного выше перекладины полетел мяч.

37' Секулич попытался пробить с пределов штрафной, но защитники кинулись под мяч.

35' Все одно и тоже пока что на поле. «Урал» в атаке, «Черноморец» в защите, но моменты создавать не получается.

33' Последовал розыгрыш углового, но без опасности.

32' Удар Железнова заблокировал Кирш. Будет угловой.

31' Вновь приступил «Урал» к своей игре, идет вперед, пытается созидать. Теперь хозяевам снова нужно забивать.

29' Удар Секулича с фланга — в руки Матюши.

28' Теперь интересно посмотреть, как поменяется игра после того, как команды обменялись забитыми мячами. Конечно, неожиданно забил «Черноморец». Первый же момент реализовали.

26' Гооооооооооол! Алиев! 1:1. Черов подал с фланга, Селихов ошибся на выезде и Саид проткнул мяч в пустые ворота. Сразу же сравнивает счет «Черноморец».

23' Гоооооооол! Секулич! 1:0 . Акбашев сделал пас в разрез, Сунгатуллин подыграл пяткой на Секулича, который поразил ворота соперника.

21' Акбашев сделал заброс вперед на Секулича, но первым на мяче оказался вратарь «моряков».

19' Ишков отобрал мяч, накрутил защитника и прострелил, но очень сильно, Секулич подставил ногу, но мяч улетел мимо ворот.

17' Гол в ворота «Черноморца» явно назревает. Но будет ли он?

15' Момент у «Урала». Отличный навес на открытого Секулича, но Мартин не смог дотянуться до мяча.

14' И вновь удар в створ от «Урала». Секулич приложился, но в руки вратарю.

12' А сам угловой ничем не завершился. Защитники «Черноморца» без проблем вынесли мяч.

10' Нагнетает «Урал». Очередная атаке команды Ромащенко привела к угловому у ворот гостей.

8' И снова Ишков пробил. На этот раз головой, но не опасно и прямо в руки голкиперу гостей.

6' Продолжает атаковать «Урал»! Ишков пробил со средней дистанции, но сделал это крайне слабо и неточно.

4' А вот это уже момент! Секулич выбежал в атаку, обыграл защитника и пробил, но немного не попал в угол ворот.

2' Провел «Урал» первую атаку в матче, но мяч вылетел за пределы поля.

1' Стартовый свисток арбитра прозвучал! Матч стартовал! «Черноморец» развел мяч с центра поля.

Перед матчем

16:30 Команды вышли на поле. Сейчас начнем!

16:20 В Екатеринбурге пошел дождь. Командам будет максимально комфортно играть сегодня.

16:10 Рассудит сегодняшний поединок арбитр в поле Александр Машлякевич. Помогать на линиях ему будут Руслан Шемеков и Арсений Новиков.

16:00 Команды сегодня будут противостоять друг другу на стадионе «Екатеринбург Арена», который вмещает 25 000 зрителей.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Селихов, Акбашев, Аюпов, Бардачев, Бегич, Железнов, Итало, Ишков, Мелькевич, Секулич, Сунгатулин.

«Черноморец»: Матюша, Алиев, Касимов, Кирш, Ложкин, Мастерной, Морозов, Николаев, Плиев, Тарба, Черов.

«Урал»

Команда из Екатеринбурга в прошлом сезоне не смогла повыситься в классе. Екатеринбуржцы смогли набрать 59 очков и финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице и попали в «стыки», однако там по сумме двух встреч уступили «Ахмату».

В новом сезоне перед уральцами вновь стоит однозначная цель — повышение в классе. У екатеринбургского коллектива все для этого есть — состав, который не уступает другим командам, и игра, которая является очень даже смотрибельной. Одним словом, «Урал» точно является одним из фаворитов Первой лиги.

Летом «Урал» сменил главного тренера. На смену Сергею Томарову пришел Мирослав Ромащенко. Новый наставник стартовал с победы. В первом туре «оранжевые» победили на выезде «Шинник» (1:0). Прошлый сезон команда завершила стыками с «Ахматом» (2:1, 0:2) и победами в чемпионате над «Уфой» (2:1), «Тюменью» (2:1) и «СКА-Хабаровском» (3:1).

«Черноморец»

Для новороссийской команды прошлый сезон завершился двояко. С одной стороны, «моряки» набрали 64 балла, стали третьими и смогли выиграть бронзовые медали Первой лиги, а с другой стороны, они не были допущены в стыковым матчам из-за несоответствия стадиона регламенту и остались в Первой лиге.

Летом было много разговоров, будет ли вообще команда из Новороссийска продолжать участие в турнире или нет. В итоге новороссийцы нашли средства, практически полностью обновили состав и вступили в борьбу с новыми силами. На тренерском мостике «Черноморца» тоже произошла замену. На смену Олегу Василенко пришел Сергей Первушин.

В новом сезоне «Черноморец» взял старт с гостевой ничьей с «Родиной» (1:1). Прошлый же сезон команда завершила победами над «Сочи» (2:1) и «Нефтехимиком» (2:0), а также ничьей с «Балтикой» (0:0).

Очные матчи

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. «Урал» на своем поле выиграл 2:1, а «Черноморец» на своем — 3:2. Всего же на счету «Урала» 6 побед, у «Черноморца» — всего 2 и 1 раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.48.