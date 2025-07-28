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    Агент Самошникова: Интерес к Илье есть со стороны не только «Спартака», но и ряда других клубов

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    Агент защитника «Локомотива» Ильи Самошникова Алексей Бабырь прокомментировал новость о возможном переходе игрока в «Спартак».

    Илья Самошников
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    Илья Самошников

    «Интерес к Илье есть со стороны не только "Спартака", но и ряда других клубов. На данный момент он игрок "Локомотива", он восстановился и вернулся на поле. Главное, чтобы Илья быстрее набрал свои кондиции и начал работать на полную катушку. А Иван Карпов все время что-то пишет», — цитирует Бабыря «Спорт-Экспресс».

    В прошлом сезоне 27-летний Самошников провел за «Локомотив» 24 матча в РПЛ, отметился 4 голами и 2 результативными передачами, оставаясь одним из ключевых футболистов обороны команды.

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