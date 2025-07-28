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    «Ювентус» надеется подписать Коло Муани

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    Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани остаётся главной трансферной целью «Ювентуса» для усиления линии атаки. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист выразил желание вернуться в Турин и уже уведомил руководство парижского клуба, отклонив другие предложения.

    Рандаль Коло Муани
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    Рандаль Коло Муани

    Главный тренер «Юве» Игор Тудор настаивает на возвращении форварда. Спортивный директор Дамьен Комолли готовит обновлённое предложение: аренда с выплатой €10 млн и обязательным выкупом при выполнении определённых условий. Общая сумма сделки может превысить €40 млн, при этом «ПСЖ» требует полной гарантии выкупа.

    В прошлом сезоне Коло Муани сыграл 22 матча за туринцев, забил 10 голов и сделал три ассиста. Контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года, а Transfermarkt оценивает игрока в €30 млн.

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