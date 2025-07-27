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    Четыре клуба интересуются Габриэлем Жезусом

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    Форвард лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус может покинуть команду в летнее межсезонье.

    Габриэль Жезус
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    Габриэль Жезус

    По данным издания Caught Offside, позиции 28-летнего бразильца в стане «канониров» серьезно ослабли после постоянных травм и приобретения Виктора Дьокереша, поэтому и возник интерес к нему со стороны четыре известных клуба.

    По данным источника, это «Барселона», «Тоттенхэм», «Милан» и «Ньюкасл». Каталонцы видят в нем потенциальную замену 36-летнему Роберту Левандовскому, а «шпоры» могут подписать бразильца в случае ухода Сон Хын Мина и Ришарлисона.

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    • Пока ни одна из команд не делала официального предложения, так как ждет появления игрока на поле после тяжелой травмы колена, полученной в январе.

    В прошлом сезоне Жезус сыграл за «Арсенал» 27 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Сейчас на портале Transfermarkt его оценивают в € 32 млн.

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