Четыре клуба интересуются Габриэлем Жезусом

Форвард лондонского «Арсенала»может покинуть команду в летнее межсезонье.

По данным издания Caught Offside, позиции 28-летнего бразильца в стане «канониров» серьезно ослабли после постоянных травм и приобретения Виктора Дьокереша, поэтому и возник интерес к нему со стороны четыре известных клуба.

По данным источника, это «Барселона», «Тоттенхэм», «Милан» и «Ньюкасл». Каталонцы видят в нем потенциальную замену 36-летнему Роберту Левандовскому, а «шпоры» могут подписать бразильца в случае ухода Сон Хын Мина и Ришарлисона.

Пока ни одна из команд не делала официального предложения, так как ждет появления игрока на поле после тяжелой травмы колена, полученной в январе.

В прошлом сезоне Жезус сыграл за «Арсенал» 27 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Сейчас на портале Transfermarkt его оценивают в € 32 млн.