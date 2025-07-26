«Динамо» добыло первую победу при Карпине, обыграв «Ростов»

В матче второго тура российской Премьер-лигина своем поле выиграло усо счетом 1:0.

Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Иван Сергеев уже на 23-й минуте.

Отметим, что Дмитрий Скопинцев смог забить в концовке встречи, но гол был отменен из-за положения вне игры.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Ростов 1:0 Голы: 1:0 Иван Сергеев (23'), 2:0 (90'), 1:2 Давид Караев (33') Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Роберто Фернандес (Дмитрий Скопинцев, 43'), Александр Кутицкий, Данил Глебов, Битело, Муми Нгамал (Даниэль Мишкич, 72'), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (Леон Зайдензаль, 82'), Иван Сергеев (Эль-Мехди Маухуб, 82') Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович (Хорен Робертович Байрамян, 79'), Виктор Мелёхин, Дмитрий Чистяков, Илья Вахания, Данила Прохин (Алексей Миронов, 67'), Кирилл Щетинин, Константин Кучаев, Иван Комаров (Tarasov A., 56'), Егор Голенков (Мохаммад Мохеби, 67'), Тимур Сулейманов (Антон Шамонин, 79')

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у «Динамо» теперь стало четыре очка и второе место в турнирной таблице, «Ростов» (0) — тринадцатый.