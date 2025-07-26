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    Игроки Краснодара празднуют гол«Краснодар» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция
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    «Динамо» добыло первую победу при Карпине, обыграв «Ростов»

    «Динамо» — «Ростов»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче второго тура российской Премьер-лиги «Динамо» на своем поле выиграло у «Ростова» со счетом 1:0.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Иван Сергеев уже на 23-й минуте.

    Отметим, что Дмитрий Скопинцев смог забить в концовке встречи, но гол был отменен из-за положения вне игры.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Ростов 1:0
    Голы: 1:0 Иван Сергеев (23'), 2:0 (90'), 1:2 Давид Караев (33') Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Роберто Фернандес (Дмитрий Скопинцев, 43'), Александр Кутицкий, Данил Глебов, Битело, Муми Нгамал (Даниэль Мишкич, 72'), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (Леон Зайдензаль, 82'), Иван Сергеев (Эль-Мехди Маухуб, 82') Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович (Хорен Робертович Байрамян, 79'), Виктор Мелёхин, Дмитрий Чистяков, Илья Вахания, Данила Прохин (Алексей Миронов, 67'), Кирилл Щетинин, Константин Кучаев, Иван Комаров (Tarasov A., 56'), Егор Голенков (Мохаммад Мохеби, 67'), Тимур Сулейманов (Антон Шамонин, 79')

    Календарь и таблица РПЛ

    у «Динамо» теперь стало четыре очка и второе место в турнирной таблице, «Ростов» (0) — тринадцатый.

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