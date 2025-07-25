Лапорта: Рашфорд — игрок высочайшего уровня

Президент «Барселоны»прокомментировал переход форвардаиз «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Мы очень рады, что к нам присоединяется игрок высочайшего уровня, в прекрасном возрасте, готовый перейти в "Барселону" с невероятной мотивацией. Лично я видел, как он рад переходу в "Барселону".

Одно из его достоинств — искренность. Он мечтал играть за "Манчестер Юнайтед" до конца жизни. Маркус приехал туда в семь лет, проведя интересную жизнь. Он хотел быть "человеком одного клуба". Приятно, когда игрок говорит это со всей искренностью», — приводит слова Лапорты Goal.

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Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Ранее нападающий играл за «Астон Виллу» на правах аренды.