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    Лапорта: Рашфорд — игрок высочайшего уровня

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход форварда Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    «Мы очень рады, что к нам присоединяется игрок высочайшего уровня, в прекрасном возрасте, готовый перейти в "Барселону" с невероятной мотивацией. Лично я видел, как он рад переходу в "Барселону".

    Одно из его достоинств — искренность. Он мечтал играть за "Манчестер Юнайтед" до конца жизни. Маркус приехал туда в семь лет, проведя интересную жизнь. Он хотел быть "человеком одного клуба". Приятно, когда игрок говорит это со всей искренностью», — приводит слова Лапорты Goal.

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    Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Ранее нападающий играл за «Астон Виллу» на правах аренды.

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