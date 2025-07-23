Яркая молодёжь и задел лидеров на сезон: «Арсенал» обыграл «Милан» в Сингапуре

Матч начался в привычной для предсезонки манере — «Арсенал» искал ритм, а «Милан» не стеснялся прессинговать. В стартовом составе хозяевами акцента оказался Кристиан Нёргор, новый опорник, который дебютировал в паре с Декланом Райсом. Его аккуратная игра без мяча дала возможность 18-летнему Итану Нванери смело действовать впереди.
Нванери стал центром атакующих построений. Он раз за разом обыгрывал защитников, создавал моменты для партнёров и сам едва не забил — после сольного прохода и удара с подбора, который с трудом парировал Терраччано. «Арсенал» к концу тайма добавил темпа, заставив оборону итальянцев работать на пределе. Особенно опасны были угловые: голкипер «Милана» Терраччано спас после удара Риккардо Калафьори, выбив мяч с линии.
Субименди и Сака решают эпизод
После перерыва на поле появился ещё один новичок, Мартин Субименди, и сразу придал игре «Арсенала» динамику. Испанец, пришедший за 60 млн фунтов стерлингов из «Реал Сосьедада», стал дирижёром атак: длинными передачами находил фланги, переводил игру и поднимал команду выше.
На 53-й минуте этот стиль сработал: Субименди и Райс разогнали атаку через центр, мяч оказался у Якуба Кивёра, который с левого фланга навесил точно на дальнюю штангу. Там Сака опередил защитников и в касание переправил мяч в сетку — 1:0.
После гола «Арсенал» продолжал контролировать ход встречи. Хаверц и Троссард имели шансы увеличить преимущество, но Торриани, заменивший Терраччано, несколько раз выручил «Милан».
15-летние герои: Доуман и Салмон не потерялись
Во второй половине Артета сделал неожиданный (хотя, для товарищеского матча вполне обычный) шаг — выпустил сразу двух 15-летних воспитанников академии. Нападающий Макс Доуман сразу показал, почему вокруг него столько шума: несколько раз прошёл соперников на дриблинге, едва не забил сам и уверенно держал темп игры. Защитник Марли Салмон, в свою очередь, спокойно справлялся с эпизодами один в один, не допуская грубых ошибок.
«Их уровень в 15 лет — невероятен. Это заслуга всей академии и культуры клуба. Мы даём им шанс, а они уже показывают, что могут конкурировать на таком уровне» , — отметил после матча Артета.
По договорённости команды разыграли ещё и серию пенальти, несмотря на результат. И хотя Кепа Аррисабалага, ещё один дебютант, трижды спасал ворота, «Арсеналу» этого не хватило. Субименди, Мерино, Доуман, Троссард и Николс реализовали свои удары, но промахи Эдегора, Нелсона, Кивёра и Салмона позволили «Милану» победить со счётом 6:5. Прямо как во дворе — основное время проиграли, «кубок» выиграли.
Баланс опыта и будущего
Для «Арсенала» матч стал больше, чем формальностью. Артета обкатал сразу нескольких новичков, проверил связку Субименди — Райс — Эдегор (вышел после перерыва) и получил подтверждение, что молодёжь способна выдерживать уровень топ-соперников.
Команда доминировала большую часть матча, создала немало моментов и показала, что к старту сезона готова на 70–80%. Оставшиеся вопросы касаются сыгранности атакующей линии и реализации — моментов было достаточно, но счёт остался минимальным. Следующий тест — встреча с «Ньюкаслом» в том же Сингапуре, где Артета, вероятно, даст больше минут основным игрокам, ведь сезон АПЛ всё ближе.