Яркая молодёжь и задел лидеров на сезон: «Арсенал» обыграл «Милан» в Сингапуре

Предсезонный турнир в Сингапуре открылся матчем, который для «Арсенала» стал не просто тренировкой, а демонстрацией глубины состава и потенциала академии. Гол Букайо Сака в начале второго тайма принёс лондонцам победу над «Миланом» (1:0), а Микель Артета получил важные ответы о готовности как новичков, так и юных талантов.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Милан — Арсенал Лондон 0:1 Голы: 0:1 Букайо Сака (52'), 1:0 Маттео Габбиа (пенальти) (52'), 1:1 Мартин Субименди (пенальти) (52'), 2:2 Самуэль Чуквезе (пенальти) (52'), 2:2 Микель Мерино (пенальти) (52'), 3:3 (пенальти) (52'), 3:3 (пенальти) (52'), 4:4 (пенальти) (52'), 4:4 (пенальти) (52'), 5:5 (пенальти) (52'), 5:5 (пенальти) (52') Милан: Пьетро Терраччиано (Лоренцо Торриани, 65'), Фикайо Томори (Маттео Габбиа, 46'), Малик Тшау (Филиппо Терраччано, 65'), Страхиня Павлович (Matteo Dutu, 79'), Алексис Салемакерс (Самуэль Чуквезе, 46'), Давиде Бартезаги (Vittorio Magni, 79'), Рубен Лофтус-Чик (Варрен Бондо, 65'), Самуэле Риччи (Christian Comotto, 65'), Юнус Муса (Mattia Liberali, 78'), Кристиан Пулишич (Ноа Окафор, 46'), Рафаэл Леау (Лоренцо Коломбо, 78') Арсенал Лондон: Дэвид Райа (Кепа Аррисабалага, 46'), Риккардо Калафьори (Якуб Кивёр, 46'), Вильям Салиба (Marli Salmon, 66'), Бен Уайт (Josh Nichols, 66'), Кай Хаверц (Рейсс Нелсон, 79'), Итан Нванери (Мартин Эдегор, 46'), Букайо Сака (Max Dowman, 66'), Деклан Райс (Микель Мерино, 66'), Кристиан Нергор (Мартин Субименди, 46'), Александр Зинченко (Майлс Льюис-Скелли, 46'), Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 46')

Матч начался в привычной для предсезонки манере — «Арсенал» искал ритм, а «Милан» не стеснялся прессинговать. В стартовом составе хозяевами акцента оказался Кристиан Нёргор, новый опорник, который дебютировал в паре с Декланом Райсом. Его аккуратная игра без мяча дала возможность 18-летнему Итану Нванери смело действовать впереди.

Нванери стал центром атакующих построений. Он раз за разом обыгрывал защитников, создавал моменты для партнёров и сам едва не забил — после сольного прохода и удара с подбора, который с трудом парировал Терраччано. «Арсенал» к концу тайма добавил темпа, заставив оборону итальянцев работать на пределе. Особенно опасны были угловые: голкипер «Милана» Терраччано спас после удара Риккардо Калафьори, выбив мяч с линии.

Милан — Арсенал globallookpress.com

Субименди и Сака решают эпизод

После перерыва на поле появился ещё один новичок, Мартин Субименди, и сразу придал игре «Арсенала» динамику. Испанец, пришедший за 60 млн фунтов стерлингов из «Реал Сосьедада», стал дирижёром атак: длинными передачами находил фланги, переводил игру и поднимал команду выше.

На 53-й минуте этот стиль сработал: Субименди и Райс разогнали атаку через центр, мяч оказался у Якуба Кивёра, который с левого фланга навесил точно на дальнюю штангу. Там Сака опередил защитников и в касание переправил мяч в сетку — 1:0.

Гол Букайо Сака gettyimages.com

После гола «Арсенал» продолжал контролировать ход встречи. Хаверц и Троссард имели шансы увеличить преимущество, но Торриани, заменивший Терраччано, несколько раз выручил «Милан».

15-летние герои: Доуман и Салмон не потерялись

Во второй половине Артета сделал неожиданный (хотя, для товарищеского матча вполне обычный) шаг — выпустил сразу двух 15-летних воспитанников академии. Нападающий Макс Доуман сразу показал, почему вокруг него столько шума: несколько раз прошёл соперников на дриблинге, едва не забил сам и уверенно держал темп игры. Защитник Марли Салмон, в свою очередь, спокойно справлялся с эпизодами один в один, не допуская грубых ошибок.

Милан — Арсенал gettyimages.com

«Их уровень в 15 лет — невероятен. Это заслуга всей академии и культуры клуба. Мы даём им шанс, а они уже показывают, что могут конкурировать на таком уровне» , — отметил после матча Артета.

По договорённости команды разыграли ещё и серию пенальти, несмотря на результат. И хотя Кепа Аррисабалага, ещё один дебютант, трижды спасал ворота, «Арсеналу» этого не хватило. Субименди, Мерино, Доуман, Троссард и Николс реализовали свои удары, но промахи Эдегора, Нелсона, Кивёра и Салмона позволили «Милану» победить со счётом 6:5. Прямо как во дворе — основное время проиграли, «кубок» выиграли.

Кивёр и Кепа gettyimages.com

Баланс опыта и будущего

Для «Арсенала» матч стал больше, чем формальностью. Артета обкатал сразу нескольких новичков, проверил связку Субименди — Райс — Эдегор (вышел после перерыва) и получил подтверждение, что молодёжь способна выдерживать уровень топ-соперников.

Команда доминировала большую часть матча, создала немало моментов и показала, что к старту сезона готова на 70–80%. Оставшиеся вопросы касаются сыгранности атакующей линии и реализации — моментов было достаточно, но счёт остался минимальным. Следующий тест — встреча с «Ньюкаслом» в том же Сингапуре, где Артета, вероятно, даст больше минут основным игрокам, ведь сезон АПЛ всё ближе.