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    Дмитрий БариновТрансферный дайджест. 15 — 22 июля
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    «Родина» и «Черноморец» поделили очки в матче Первой лиги

    «Родина» — «Черноморец»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Родина» сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1) в матче 1-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе московской команды гол забил Денис Тихонов на 13-й минуте. «Черноморец» сумел сравнять счет на 23-й минуте, отличился Владислав Мастерной.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Родина — Черноморец 1:1
    Голы: 1:0 Tikhonov D. (13'), 1:1 Мастерной Владислав (24') Родина: Сергей Айдаров, Александр Максименко, Станислав Бессмертный, Дмитрий Тананеев, Артём Мещанинов (Митя Крижан, 74'), Артём Сокол, Кирилл Ушатов (Иван Тимошенко, 59'), Руслан Фищенко (Андрей Егорычев, 60'), Астемир Гордюшенко (Gueye P., 46'), Tikhonov D. (Abdusalamov M., 18'), Аршак Корян Черноморец: Matyusha M., Заур Тарба (Эльдияр Зарыпбеков, 55'), Илья Кирш, Василий Черов, Заурбек Плиев, Мастерной Владислав (Stotskiy D., 83'), Олег Николаев, Кирилл Морозов (Антон Крачковский, 83'), Тимур Касимов (Kukharchuk I., 68'), Саид Алиев, Владислав Ложкин (Павел Горелов, 56') Предупреждение: Руслан Фищенко (36')

    В следующем матче Первой лиги «Родина» сыграет против «Спартака» из Костромы 27-го июля. «Черноморец» встретится с «Уралом» 28-го числа.

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