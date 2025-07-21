Мелехин: С уходом Карпина в «Ростове» все работают точно так же

Защитник «Ростова»высказался о том, как изменилась команда после ухода главного тренера

«Мы хорошо провели последние сборы и подготовились к чемпионату. По первому матчу вопросов нет. Мы готовы физически. С уходом Карпина все работают точно так же. Ничего не изменилось.

Уход Комличенко и Осипенко — это большая потеря для нашей команды. Надеюсь, что найдем футболистов, которые смогут их заменить.

Как я отреагировал на уход Осипенко? Понятно, что я расстроился. Он был нашим лидером достаточно продолжительный период времени. Но сейчас пришел Чистяков», — цитирует Мелехина «Советский спорт».

В первом туре чемпионата России-2025/26 «Ростов» в гостях уступил «Зениту» со счетом 1:2.