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    Агкацев: Тяжелая игра, несмотря на счет

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    Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о матче против «Пари НН»(3:0).

    Станислав Агкацев
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    Станислав Агкацев

    «Тяжелая игра, несмотря на счет. "Пари НН" играл достаточно качественно. Видно, что у них поменялась игра, команда стала больше играть в комбинационный футбол, это бросается в глаза. Слава богу, мы воспользовались моментами и забили три гола.

    Автогол? Не знаю, не хочется лезть в их игру. Такое бывает. Хочется поддержать Александрова. Это досадная ошибка, но ничего страшного не произошло. Он качественный защитник, который еще принесет много пользы "Пари НН". Хочется его поддержать.

    Стартовали нормально, я никого не просил проснуться. Единственное, в начале второго тайма немного просели. А защитников просил не давать бить издалека, потому что у Боселли очень приличный удар. И мяч летит непредсказуемо. Я просил накрывать дальние удары», — приводит слова Агкацева «Матч ТВ».

    В следующем матче «Краснодар» сыграет против «Локомотива» 26-го июля, а «Пари НН» встретится с «Крыльями Советов» 25-го числа.

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