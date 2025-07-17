Дмитрий Комбаров завершил работу с командой «Спартак-2»

покинул пост главного тренера команды. О завершении сотрудничества сообщил официальный сайт московского клуба.

Комбаров возглавил «Спартак-2» в начале 2024 года — команда была возвращена к жизни для укрепления преемственности внутри клуба. Под его руководством «Спартак-2» в прошлом сезоне занял второе место в дивизионе «Б» Второй лиги, а к текущему моменту после 14 туров идет на третьем месте в турнирной таблице.

В официальном заявлении «Спартак» выразил благодарность бывшему чемпиону России и обладателю Суперкубка страны за вклад в развитие молодежного состава и пожелал дальнейших успехов в тренерской деятельности.