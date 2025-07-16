Пиоли: Для меня было честью тренировать Роналду

Экс-наставниквысказался о совместной работе с португальским нападающим

«Для меня было честью тренировать его. Он гораздо больше, чем просто чемпион. Вы даже не представляете, что скрывается за его фигурой. У нас с ним был один менеджмент. Он невероятный профессионал, он одержим игрой и голами. Он проживает каждый день так, чтобы быть готовым к следующему матчу. Вот такая целеустремленность нам нужна», — приводит слова Пиоли Tuttomercatoweb.

Напомним, Пиоли недавно покинул пост наставника «Аль-Насра» и перебрался на работу в «Фиорентину».