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    Пиоли: Для меня было честью тренировать Роналду

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
    Экс-наставник «Аль-Насра» Стефано Пиоли высказался о совместной работе с португальским нападающим Криштиану Роналду.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Для меня было честью тренировать его. Он гораздо больше, чем просто чемпион. Вы даже не представляете, что скрывается за его фигурой. У нас с ним был один менеджмент. Он невероятный профессионал, он одержим игрой и голами. Он проживает каждый день так, чтобы быть готовым к следующему матчу. Вот такая целеустремленность нам нужна», — приводит слова Пиоли Tuttomercatoweb.

    Напомним, Пиоли недавно покинул пост наставника «Аль-Насра» и перебрался на работу в «Фиорентину».

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