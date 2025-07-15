В «Спартаке» не допускают возвращения Дзюбы

Генеральный директор «Спартака»высказался о том, что клуб якобы проявлял интерес к нападающему «Акрона»

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин сообщал, что 36-летний нападающий этим летом был в лонг-листе красно-белых. Дзюба является воспитанником «Спартака».

«Это не так. Дзюбы не было в лонг-листе. Я, как давний болельщик "Спартака", помню Артема и его выступления в составе клуба. Но появление его сейчас, в нынешнем составе, не допускаю», — сказал Малышев «СЭ».

В минувшем сезоне Дзюба сыграл 24 матча за «Акрон» во всех турнирах, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами.

1 июня форвард продлил контракт с клубом на один сезон.