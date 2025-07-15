Алматинскийприметиз Любляны в рамках ответного матча первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало игры в 18:00 мск.

В первом матче команды разошлись ничьей 1:1. Так что в этой паре сохраняется большая интрига. Обе команды имеют большое желание продолжить борьбу в турнире. «Кайрат» и «Любляна» имеют опыт преодоления первой стадии отбора, при этом дальше второй они не заходили.

Посмотрим, кто сможет пробиться дальше. «Кайрат» в последние годы имел более регулярную еврокубковую практику, и даже играл в групповой стадии Лиги конференций. Для «Любляны» это первый евротур после долгой паузы.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры ожидаемо считают «Кайрат» фаворитом пары. Котировки составляют 2.12 и 3.20. Ставки на проход во второй раунд принимаются с коэффициентами 1.65 и 2.10.

Эксперты LiveSport. Ru предсказали возможного победителя в этом прогнозе.

Искусственный интеллект предложил поставить на победу «Кайрата» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кайрат» — «Олимпия» смотрите на LiveCup. Run.

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