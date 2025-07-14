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    Семак — о матчах против «Войводины»: Много брака на фоне усталости

    Футбол Футбол России Товарищеские матчи Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре своей команды в товарищеских матчах против «Войводины» (7:1 и 2:0).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Главное, что все живы, здоровы. Большинство футболистов сыграли по полному матчу по 90 минут и вчера, и сегодня. Сегодняшняя встреча сложилась немножко сложнее, исходя из погодных условий. В первом тайме мы не так хорошо действовали, второй тайм был лучше.

    Видно было, что в конце уже ребята устали, но в целом уровень интенсивности был хороший. Много брака на фоне усталости, но нужно перетерпеть, потому что сегодня были игроки, которые по тем или иным причинам пропускали какое-то количество сборов, им немножко сложнее было в функциональном плане», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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