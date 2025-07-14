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    Агент Густово Пуэрты опроверг переговоры футболиста с ЦСКА

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    Представитель полузащитника «Халл Сити» Густаво Пуэрты, М игель Кардона, прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

    Густаво Пуэрта
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    Густаво Пуэрта

    «На данный момент возможный переход Пауэрты в ЦСКА — только слухи. Нет ничего официального. Нет даже переговоров в настоящее время. Возможен ли переход в принципе? Этого пока никто не знает, потому что нет ничего официального», — цитирует Кардону «СЭ».

    Ранее источник сообщал, что ЦСКА проявляет интерес к 21-летнему колумбийскому полузащитнику и уже начал переговоры с «Халл Сити» по возможному трансферу.

    В сезоне-2024/25 Густаво Пуэрта провел за «Халл» 31 матч и забил 1 гол. Летом 2025 года английский клуб выкупил игрока у «Байера» и подписал с ним контракт до июня 2028 года.

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