Агент Густово Пуэрты опроверг переговоры футболиста с ЦСКА

Представитель полузащитника, М, прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в

«На данный момент возможный переход Пауэрты в ЦСКА — только слухи. Нет ничего официального. Нет даже переговоров в настоящее время. Возможен ли переход в принципе? Этого пока никто не знает, потому что нет ничего официального», — цитирует Кардону «СЭ».

Ранее источник сообщал, что ЦСКА проявляет интерес к 21-летнему колумбийскому полузащитнику и уже начал переговоры с «Халл Сити» по возможному трансферу.

В сезоне-2024/25 Густаво Пуэрта провел за «Халл» 31 матч и забил 1 гол. Летом 2025 года английский клуб выкупил игрока у «Байера» и подписал с ним контракт до июня 2028 года.