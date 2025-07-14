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    Джака может отправиться в чемпионат Саудовской Аравии

    Футбол Футбол Германии Байер Саудовская Про-Лига Трансферы
    Полузащитник «Байера» и сборной Швейцарии Гранит Джака близок к переходу в клуб «Неом», недавно вышедший в высшую лигу Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    Гранит Джака
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    Гранит Джака

    По его информации, 32-летний футболист уже достиг устной договорённости с новым клубом. В случае завершения сделки он будет зарабатывать около €10 млн в год, а «Неом» готов заплатить за трансфер €6 млн. Переговоры между сторонами продолжатся в понедельник, 15 июля.

    Джака пополнил состав «Байера» в 2023 году, перейдя из «Арсенала». В минувшем сезоне он стал одним из лидеров команды, проведя 49 матчей, забив 2 гола и сделав 7 ассистов, внеся вклад в завоевание клубом чемпионского титула в Бундеслиге. Его контракт с леверкузенским клубом рассчитан до 2028 года.

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