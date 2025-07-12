Рис Джеймс: Мы победим «ПСЖ»

Капитан «Челси»рассказал, чего он ожидает от финального поединка Клубного чемпионата мира между своим клубом и французского «ПСЖ»

«Это будет игра супервысокого уровня. "ПСЖ" — одна из самых крутых команд в мире на данный момент, но это финал. Это одна игра. Все считают их фаворитами, но я уже участвовал во многих финалах, где мы были фаворитами и не приходили к финишу первыми. Так что для меня это не слишком много значит. Да и мне, если честно, все равно. Все говорят о нашем сопернике, но мы подготовимся к нему как следует и победим.

Мы ожидаем тяжелой игры. Не поймите меня неправильно. Это потрясающая команда, но у нас тоже потрясающая команда, и я думаю, мы удивим многих. Мы прошли долгий путь с того момента, как все началось. С нетерпением ждем воскресенья», — цитирует Джеймса официальный сайт ФИФА.

Финал КЧМ-2025 пройдет 13 июля в 22:00 (мск).