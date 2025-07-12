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    Рис Джеймс: Мы победим «ПСЖ»

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси Футбол Франции ПСЖ
    Капитан «Челси» Рис Джеймс рассказал, чего он ожидает от финального поединка Клубного чемпионата мира между своим клубом и французского «ПСЖ»

    Рис Джеймс
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    Рис Джеймс

    «Это будет игра супервысокого уровня. "ПСЖ" — одна из самых крутых команд в мире на данный момент, но это финал. Это одна игра. Все считают их фаворитами, но я уже участвовал во многих финалах, где мы были фаворитами и не приходили к финишу первыми. Так что для меня это не слишком много значит. Да и мне, если честно, все равно. Все говорят о нашем сопернике, но мы подготовимся к нему как следует и победим.

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    • Мы ожидаем тяжелой игры. Не поймите меня неправильно. Это потрясающая команда, но у нас тоже потрясающая команда, и я думаю, мы удивим многих. Мы прошли долгий путь с того момента, как все началось. С нетерпением ждем воскресенья», — цитирует Джеймса официальный сайт ФИФА.

    Финал КЧМ-2025 пройдет 13 июля в 22:00 (мск).

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