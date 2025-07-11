Семин: Скоропалительное решение не пойдет во благо «Торпедо»

Российский тренервысказался по поводу скандала с московским. Ранее клуб исключили из РПЛ за попытку организации трех договорных матчей в Первой лиге. Также столичную команду оштрафовали на пять миллионов рублей.

«Я считаю, что в этом решении КДК РФС до справедливости очень далеко. Наверное, до справедливости должны дело довести адвокаты. В чем вина самого клуба, в котором играли Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин, Валентин Иванов? Это вина отдельных людей, которые обвиняются в каких-то нарушениях. Но это ведь еще надо доказать.

Я думаю, что это скоропалительное решение и оно не пойдет во благо "Торпедо" и всему российскому футболу. И ведь у »Торпедо« вот-вот будет новый стадион, и я уверен, что он будет заполняться, если они останутся. Поэтому у меня это решение вызывает недоумение и много вопросов», — сказал Семин РИА «Новости».

«Торпедо» по итогам минувшего сезона заняло второе место в Первой лиге и завоевало прямую путевку в РПЛ.