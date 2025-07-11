Колвилл: «ПСЖ» — потрясающая команда, но мы не «Интер» и не «Реал»

Защитниквысказался о предстоящем финале Клубного чемпионата мира против

«ПСЖ — потрясающая команда, но мы не "Интер" и не "Реал". Мы привнесем что-то другое. У нас другие футболисты, мы уверены в себе и, надеюсь, постараемся выиграть матч. Думаю, большинство людей во всем мире ожидают победы "ПСЖ", но в нашем лагере так не считают.

Я помню свой первый матч на этом турнире, когда я общался с прессой и говорил всем о том, что мы победители и не просто так прошли так далеко [отобравшись на КЧМ]. Так что это доказывает, что я не лгу. У игроков действительно отличный настрой, и мы с нетерпением ждем финала.

Когда выступаешь за "Челси", ты не боишься играть против кого бы то ни было, и мы все так себя чувствуем. Если все думают, что мы проиграем, то нам нечего терять. Мы должны выйти на поле, играть в свой футбол, быть уверенными в себе и, надеюсь, постараемся всех удивить», — приводит слова Колвилла Goal.

Напомним, что матч «Челси» — «ПСЖ» состоится 13 июля и начнется в 22:00 мск.