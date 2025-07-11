Губерниев: ЦСКА — фаворит в матче с «Краснодаром»

Известный телеведущий и журналиствысказался о предстоящем матче за Суперкубок России между

«Впереди нас ждёт и Суперкубок. Мне кажется, что ЦСКА — фаворит, тем не менее. Но я очень жду от "Краснодара" возможность скажем так сначала взять корону, а потом её удержать, потому что добыть второй трофей — тоже было бы очень ценным для города. Это будет очень хороший матч, поэтому я жду с огромным нетерпением и желаю удачи обеим командам», — цитирует Губерниева «Советский спорт».

Поединок состоится 12 июля. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.