Каррерас присоединится к «Реалу» после завершения Клубного чемпионата мира

Альваро Каррерас Фото: globallookpress.com
По информации источника, в рамках сделки обсуждается возможность включения в трансфер молодого флангового защитника «Кастильи» Рафаэля Обрадора, который может отправиться в «Бенфику».
Стороны близки к окончательному соглашению, и сделка может быть оформлена в ближайшие дни.
Ожидается, что Каррерас присоединится к мадридскому клубу после завершения клубного чемпионата мира.
В прошлом сезоне Каррерас провел 52 матча, забив 4 мяча и сделав 5 результативных передач.