Каррерас присоединится к «Реалу» после завершения Клубного чемпионата мира

Мадридскийведет переговоры о переходе левого защитника. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, в рамках сделки обсуждается возможность включения в трансфер молодого флангового защитника «Кастильи» Рафаэля Обрадора, который может отправиться в «Бенфику».

Стороны близки к окончательному соглашению, и сделка может быть оформлена в ближайшие дни.

Ожидается, что Каррерас присоединится к мадридскому клубу после завершения клубного чемпионата мира.

Прогнозы и ставки на футбол

В прошлом сезоне Каррерас провел 52 матча, забив 4 мяча и сделав 5 результативных передач.