Кварацхелия: Мбаппе — один из лучших игроков мира прямо сейчас

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
«В их команде есть не только один футболист! Это очень хорошая команда, мы должны уважать всех их игроков. Мы сосредоточены на своей игре.
Что бы предпочел: Мбаппе на поле или на скамейке запасных? Это сложный вопрос. Мбаппе — один из лучших игроков мира прямо сейчас. "Реал" — это более опасная команда с Мбаппе.
У них есть прекрасные футболисты, но, прежде всего, это качественная команда, — приводит слова Хвичи L'Equipe.
Матч "ПСЖ" — "Реал" состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.