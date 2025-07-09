Кварацхелия: Мбаппе — один из лучших игроков мира прямо сейчас

Футболист «ПСЖ»рассказал, чего ждет от матча 1/2 финала Клубного чемпионата мира с мадридским «Реалом».

«В их команде есть не только один футболист! Это очень хорошая команда, мы должны уважать всех их игроков. Мы сосредоточены на своей игре.

Что бы предпочел: Мбаппе на поле или на скамейке запасных? Это сложный вопрос. Мбаппе — один из лучших игроков мира прямо сейчас. "Реал" — это более опасная команда с Мбаппе.

У них есть прекрасные футболисты, но, прежде всего, это качественная команда, — приводит слова Хвичи L'Equipe.

Прогнозы и ставки на футбол

Матч "ПСЖ" — "Реал" состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.