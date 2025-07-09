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    Киллиан Мбаппе«Нам повезло и без него». Почему матч «ПСЖ» — «Реал» нельзя пропустить
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    Кварацхелия: Мбаппе — один из лучших игроков мира прямо сейчас

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Футбол Испании Реал Мадрид Клубный чемпионат мира
    Футболист «ПСЖ» Хвича Кварацхелия рассказал, чего ждет от матча 1/2 финала Клубного чемпионата мира с мадридским «Реалом».

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «В их команде есть не только один футболист! Это очень хорошая команда, мы должны уважать всех их игроков. Мы сосредоточены на своей игре.

    Что бы предпочел: Мбаппе на поле или на скамейке запасных? Это сложный вопрос. Мбаппе — один из лучших игроков мира прямо сейчас. "Реал" — это более опасная команда с Мбаппе.

    У них есть прекрасные футболисты, но, прежде всего, это качественная команда, — приводит слова Хвичи L'Equipe.

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    Матч "ПСЖ" — "Реал" состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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