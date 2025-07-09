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    Килиан Мбаппе«ПСЖ» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция
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    «Спартак» отказался продавать Барко во «Фламенго»

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    Руководство «Спартака» отклонило предложение «Фламенго» по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко. Об этом сообщает журналист Раиза Симплисиу на своей странице в соцсетях.

    Эсекьель Барко — полузащитник «Спартака»
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    Эсекьель Барко — полузащитник «Спартака»

    Стало известно, что «Фламенго» предлагал «Спартаку» 14 млн евро за Барко, но «красно-белые» ответили отказом. Дело в том, что московский клуб хочет получить не меньше 20-и млн евро.

    Ранее в СМИ сообщали о том, что Барко уже согласовал личный контракт с «Фламенго». Полузащитник хочет покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.

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    • В прошедшем сезоне Барко провел за «красно-белых» 27 матчей в рамках РПЛ, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.

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