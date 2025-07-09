«Спартак» отказался продавать Барко во «Фламенго»

Руководствоотклонило предложениепо трансферу полузащитника. Об этом сообщает журналистна своей странице в соцсетях.

Стало известно, что «Фламенго» предлагал «Спартаку» 14 млн евро за Барко, но «красно-белые» ответили отказом. Дело в том, что московский клуб хочет получить не меньше 20-и млн евро.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Барко уже согласовал личный контракт с «Фламенго». Полузащитник хочет покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Барко провел за «красно-белых» 27 матчей в рамках РПЛ, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.