Бителло: Надеюсь, Карраскаль останется в «Динамо»

Хавбек московского «Динамо»высказался о возможном уходе колумбийского полузащитникаиз команды. Игроком интересовался бразильский «Фламенго».

«Мы знаем, что Хорхе — великолепный игрок, который много помогал нам и продолжает приносить пользу. Что касается его будущего, это решение его и руководства клуба. Мы надеемся, что Карраскаль останется. Он точно сможет помочь "Динамо" в новом сезоне.

Мы с Хорхе не говорили об этом. Когда у меня была такая ситуация, это было моё решение. Сейчас он вместе с руководством клуба должен определиться с тем, что будет. Но каждый игрок должен стремиться к тому, чего он хочет», — приводит слова Бителло «РИА Новости Спорт».

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Бителло играет за столичный клуб с сентября 2023 года. Его контракт истекает в июне 2028 года.