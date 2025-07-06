Сергеев выступил с обращением после перехода в «Динамо»

Новичок московского «Динамо»прокомментировал свои первые впечатления после перехода в стан бело-голубых.

«Эмоции самые отличные, самые позитивные. Все нравится, сейчас потихоньку буду вливаться в коллектив, в тренировочный процесс. Многих ребят знаю по сборной. Думаю, в "Динамо" всегда отличный коллектив, так что с этим проблем не будет. Будем решать цели, задачи на сезон», — сказал Сергеев в интервью пресс-службе клуба.

Официально о переходе 30-летнего нападающего из самарских «Крыльев Советов» в «Динамо» было объявлено 4 июля. Сергеев подписал контракт с бело-голубыми до 2028 года.

Вторую часть сезона форвард провел в Самаре, где сыграл 25 матчей, забил 9 голов и отметился двумя ассистами.