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    Сергеев выступил с обращением после перехода в «Динамо»

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    Новичок московского «Динамо» Иван Сергеев прокомментировал свои первые впечатления после перехода в стан бело-голубых.

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    «Эмоции самые отличные, самые позитивные. Все нравится, сейчас потихоньку буду вливаться в коллектив, в тренировочный процесс. Многих ребят знаю по сборной. Думаю, в "Динамо" всегда отличный коллектив, так что с этим проблем не будет. Будем решать цели, задачи на сезон», — сказал Сергеев в интервью пресс-службе клуба.

    Официально о переходе 30-летнего нападающего из самарских «Крыльев Советов» в «Динамо» было объявлено 4 июля. Сергеев подписал контракт с бело-голубыми до 2028 года.

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