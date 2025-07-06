«Ливерпуль» интересуется защитником сборной Франции

Кастело Люкеба Фото: globallookpress.com
Сумма сделки оценивается в районе € 50-55 млн, но в контракте 22-летнего французу есть пункт об отступных в размере € 90 млн. Сам Люкеба готов перебраться в «Ливерпуль», а немецкий клуб не будет чинить ему препятствий, если поступит хорошее предложение.
Всего в минувшем сезоне Люкеба сыграл за «РБ Лейпциг» 31 матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом до 2029 года, а цена на портале Transfermarkt равна € 40 млн.
В июне 2025 года защитник дебютировал в составе сборной Франции и сыграл пока за нее лишь одну встречу.