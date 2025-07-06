Жоау Феликс: Хочу вернуться в «Бенфику»

Игрок лондонского «Челси»заявил о своем желании снова выступать в составе португальской «Бенфики».

«Там Бруну Лаже — тренер, который сыграл важную роль в моей карьере. Это добавляет очков к варианту. "Бенфика" — мой дом. Однажды я вернусь. Не знаю, произойдет это сейчас или через несколько лет. Если сейчас, я буду рад», — цитирует Феликса A Bola.

Сейчас 25-летний нападающий принадлежит лондонскому «Челси», а вторую часть сезона провел в аренде в «Милане», который принял решение не выкупать его трансфер.

Из «Бенфики» Жоау Феликс ушел в 2019 году в мадридский «Атлетико» за 127 млн евро, но так и не смог заиграть в составе «матрасников», сменив множество клубов за последнее время. Сейчас игрок оценивается в 20 млн евро.