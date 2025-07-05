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    Кисляк высказался об интересе «Фенербахче»

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    Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал информацию об интересе «Фенербахче».

    Матвей Кисляк
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    Матвей Кисляк

    «Если есть слухи, значит, я в нужном направлении двигаюсь, кто-то интересуется. Это плоды моей работы. Но сейчас я в ЦСКА , сконцентрирован на сезоне, хочется войти в сезон с трофеем, с победой над "Краснодаром".

    Понятно, что всегда хочется играть на самом высоком уровне. В Турции тоже хорошие игроки, но я настроен на сезон в ЦСКА.

    Когда я буду готов к Европе, то совместно с клубом примем решение. Буду готов к Европе, когда буду уже там», — приводит слова Кисляка «Спорт-Экспресс».

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    • В прошлом сезоне Кисляк забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

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