Кисляк высказался об интересе «Фенербахче»

Полузащитникпрокомментировал информацию об интересе

«Если есть слухи, значит, я в нужном направлении двигаюсь, кто-то интересуется. Это плоды моей работы. Но сейчас я в ЦСКА , сконцентрирован на сезоне, хочется войти в сезон с трофеем, с победой над "Краснодаром".

Понятно, что всегда хочется играть на самом высоком уровне. В Турции тоже хорошие игроки, но я настроен на сезон в ЦСКА.

Когда я буду готов к Европе, то совместно с клубом примем решение. Буду готов к Европе, когда буду уже там», — приводит слова Кисляка «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Кисляк забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах.