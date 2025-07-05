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    Челестини: Игроки воплотили в жизнь все наши наработки

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    Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о матче против «ОФК Белград» (4:2).

    Фабио Челестини
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    Фабио Челестини

    «Первые 60 минут команда играла очень хорошо. Я даже в перерыве сказал им, что они молодцы и все правильно делают. Мы тренировали это всю неделю, и они воплотили в жизнь все наши наработки. Отношение к игре было очень хорошим, и я очень доволен. Соперник сопротивлялся, делал все, что мог, просто мы в первые 60 минут играли превосходно. У нас была интенсивность, качество, настрой, было нужное отношение к игре», — цитирует Челестини пресс-служба ЦСКА.

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    • ЦСКА занял второе место, набрав шесть очков и имея разницу голов +4. Победителем турнира стало московское «Динамо», также с шестью очками, но с лучшей разницей голов (+6).

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