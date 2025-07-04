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    Лунев — о переходе Сергеева в «Динамо»: Будет здоровая конкуренция в линии нападения

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    Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев высказался о переходе нападающего Ивана Сергеева в стан «бело-голубых».

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Чего жду от Ивана в "Динамо"? Результата, естественно. Это качественный игрок, который очень хорошо себя проявлял и в "Зените", и в "Крыльях", игрок сборной. Будет здоровая конкуренция в линии нападения.

    Опять же, в отсутствие Константина Тюкавина это точно нам в помощь», — сказал Лунев «Матч ТВ».

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    • Ранее московское «Динамо» презентовало подписание Ивана Сергеева во время товарищеского матча против «Партизана» (3:1). Форвард подписал контракт с «бело-голубыми» до лета 2028-го года.

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