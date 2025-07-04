Лунев — о переходе Сергеева в «Динамо»: Будет здоровая конкуренция в линии нападения

Голкипер московскоговысказался о переходе нападающегов стан «бело-голубых».

«Чего жду от Ивана в "Динамо"? Результата, естественно. Это качественный игрок, который очень хорошо себя проявлял и в "Зените", и в "Крыльях", игрок сборной. Будет здоровая конкуренция в линии нападения.

Опять же, в отсутствие Константина Тюкавина это точно нам в помощь», — сказал Лунев «Матч ТВ».

Ранее московское «Динамо» презентовало подписание Ивана Сергеева во время товарищеского матча против «Партизана» (3:1). Форвард подписал контракт с «бело-голубыми» до лета 2028-го года.