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    Юран: В РПЛ не звали, а в Первую лигу идти не захотел

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    Российский тренер Сергей Юран объяснил свой выбор клуба второго турецкого «Серик Беледиеспор».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я всегда говорил, что мне было бы интересно поработать за рубежом. "Серик Беледиеспор" — интересный проект. Сейчас нужно закрепиться в первой лиге. А в следующем сезоне будет стоять задача по выходу в Суперлигу. Это меня подкупило, понравилось. Очень полезный тренерский опыт. Уже убедился в том, что сделал правильный выбор.

    Здесь очень хороший уровень турнира. Решение принималось не спонтанно. Сначала сюда прилетел, все изучил. Взял время. И ответил согласием. У клуба есть база в Белеке, на берегу моря. Наш стадион сейчас будут реконструировать. Свои матчи будем проводить на Mardan Palace. Это арена, на который в ходе своих сборов проводят контрольные встречи "Зенит", "Спартак". Вмещает около 7,5 тысячи зрителей.

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    • Из России звали? Конкретики от клубов РПЛ не было. Только разговоры.
    Поступали предложения из ФНЛ, но российскую первую лигу я уже прошел. Причем выигрывал ее. Теперь на очереди — первая турецкая лига. Но будет непросто. В любом случае это очередной вызов в моей карьере. Такое я люблю. Поборемся. Хотелось чего-то нового. А тут сразу появился столь интересный вариант. Амбициозный проект. Это мне по душе», — сказал Юран «СЭ».

    Вчера, 1 июля, стало известно о назначении 56-летнего Юрана в турецкий клуб. Он известен по работе с «Пари НН», «Химками», «СКА-Хабаровском» и другими клубами.

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