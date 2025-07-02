Юран: В РПЛ не звали, а в Первую лигу идти не захотел

Российский тренеробъяснил свой выбор клуба второго турецкого

«Я всегда говорил, что мне было бы интересно поработать за рубежом. "Серик Беледиеспор" — интересный проект. Сейчас нужно закрепиться в первой лиге. А в следующем сезоне будет стоять задача по выходу в Суперлигу. Это меня подкупило, понравилось. Очень полезный тренерский опыт. Уже убедился в том, что сделал правильный выбор.

Здесь очень хороший уровень турнира. Решение принималось не спонтанно. Сначала сюда прилетел, все изучил. Взял время. И ответил согласием. У клуба есть база в Белеке, на берегу моря. Наш стадион сейчас будут реконструировать. Свои матчи будем проводить на Mardan Palace. Это арена, на который в ходе своих сборов проводят контрольные встречи "Зенит", "Спартак". Вмещает около 7,5 тысячи зрителей.

Из России звали? Конкретики от клубов РПЛ не было. Только разговоры.

Поступали предложения из ФНЛ, но российскую первую лигу я уже прошел. Причем выигрывал ее. Теперь на очереди — первая турецкая лига. Но будет непросто. В любом случае это очередной вызов в моей карьере. Такое я люблю. Поборемся. Хотелось чего-то нового. А тут сразу появился столь интересный вариант. Амбициозный проект. Это мне по душе», — сказал Юран «СЭ».

Вчера, 1 июля, стало известно о назначении 56-летнего Юрана в турецкий клуб. Он известен по работе с «Пари НН», «Химками», «СКА-Хабаровском» и другими клубами.