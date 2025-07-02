Тюкавин: Думаю, Сергеев поможет «Динамо»

Нападающий московского «Динамо»отметил, как он относится к возможному переходу форварда «Крыльев Советов»

«Хорошо вообще отношусь, я думаю, он нам поможет, быстро забивает голы, почему бы и нет, потом будем конкурировать с ним», — сказал Тюкавин в выпуске YouTube-канала экс-нападающего «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова.

Напомним, в марте этого года у Тюкавина была диагностирована травма крестообразных связок коленного сустава.

В прошедшем сезоне 23-летний нападающий провёл 22 матча во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав три результативные передачи. Его контракт с «Динамо» действует до конца июня 2030 года.