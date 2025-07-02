Раков перешел из «Локомотива» в «Крылья Советов»

Самарскиеофициально объявили о переходе нападающего

21-летний футболист присоединился к команде на правах аренды до конца сезона-2025/26, сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В прошедшем сезоне Раков провел 29 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 1,2 млн евро.

Прогнозы и ставки на РПЛ

В минувшем розыгрыше РПЛ «Крылья Советов» заняли 10-е место, набрав 31 очко. «Локомотив» завершил чемпионат на 6-й строчке.