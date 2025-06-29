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    Семак: По количеству созданных моментов матч у нас удался

    Футбол Футбол России Зенит Товарищеские матчи Црвена Звезда
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о товарищеском матче против «Црвены Звезды» (3:0).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Все ли получилось? Конечно, нет. Это первая официальная игра после паузы. Первый тайм правильнее был, скажем так. Во втором тайме много замен было, усталость накатила. Могли легко пропустить. Сыграли не так надежно в обороне, как нам бы хотелось.

    Все матчи проходят в мужской борьбе, с хорошим градусом борьбы. Три гола — это хорошо. По количеству созданных моментов матч у нас удался», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    В следующем товарищеском матче «Зенит» сыграет против махачкалинского «Динамо» 3-го июля, а «Црвена Звезда» встретится с «Амштеттеном» 4-го числа.

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