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    Радимов оценил игру Тикнизяна за «Црвену Звезду» в матче против «Зенита»

    Футбол Футбол России Зенит Товарищеские матчи Црвена Звезда
    Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна в товарищеском матче против «сине-бело-голубых» (0:3).

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Были хорошие моменты в атаке, но также были моменты, где он немного не доработал.

    Во‑первых, я думаю, это тактические моменты, он еще не знаком с командными перестроениями. А в других индивидуально он не решился брать на себя ответственность. В атаке было несколько проходов, один из которых закончился неудачной подработкой Пруцева», — сказал Радимов «Матч ТВ».

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