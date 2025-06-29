Радимов оценил игру Тикнизяна за «Црвену Звезду» в матче против «Зенита»

Владислав Радимов Фото: globallookpress.com
«Были хорошие моменты в атаке, но также были моменты, где он немного не доработал.
Во‑первых, я думаю, это тактические моменты, он еще не знаком с командными перестроениями. А в других индивидуально он не решился брать на себя ответственность. В атаке было несколько проходов, один из которых закончился неудачной подработкой Пруцева», — сказал Радимов «Матч ТВ».
Напомним, что 22-го июня Наир Тикнизян перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду», подписав контракт на 3 года.