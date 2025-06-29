Клопп — о периоде работы тренером: Я никогда не был наедине с самим собой

Экс-тренервысказался о своей тренерской работе.

«Я никогда не был наедине с самим собой. Теперь уделяю себе больше внимания. Как бы глупо это ни звучало, я перестал делать то, что всегда хотел. Но это увело меня слишком далеко от нормальной жизни — в итоге у меня её больше не было. Какой бы эта нормальная жизнь ни была: у моей машины было три маршрута — на стадион, на тренировочную базу и домой.

К сожалению, хотя в Ливерпуле у меня было много гостей, времени на них почти не оставалось. За последние четыре месяца я побывал на двух свадьбах, а до этого — ни на одной за 23 года. Больше я так не хочу.

Теперь моя работа проносит мне удовлетворение, и она тоже напряжённая. Я не сплю по утрам и не ложусь спать поздно вечером, но я могу организовывать свою работу гораздо лучше. Моя жена, к примеру, очень довольна, потому что мы можем планировать всё гораздо лучше, чем раньше», — цитирует Клоппа Welt.