Карпин подтвердил интерес «Динамо» к Сергееву

Главный тренеррассказал о возможном трансфере форварда

«Прошел ли он медосмотр? Без понятия. "Динамо" интересуется Сергеевым — да, однозначно. Такой кандидат возник, все с этим согласились. Я не участвую в переговорах. Я не веду переговоры, занимаюсь тренерской деятельностью, всем остальным занимается клуб.

Звоню лм футболистам и упрашиваю перейти в команду? Я могу пообщаться с футболистом. Что значит "упрашивать"? Нормальная практика, когда тренер общается с футболистом — не только с российским, но и с зарубежным. Нормальная практика — переговорить, понять, в каком он состоянии, что он думает. Игрок интересуется, на какой позиции его видит тренер, в какой футбол играет команда», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Нападающий в минувшем сезоне принял участие в 26 матчах РПЛ, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.