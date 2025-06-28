Канчельскис прокомментировал возможный трансфер Абрахама в «Зенит»

Знаменитый в прошлом полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Россиисчитает, что трансфер форварда «Ромы»вполне возможен.

«Почему бы Абрахаму не перейти в "Зенит"? Что в этом такого? Думаю, никто не будет препятствовать переходу английского футболиста в "Зенит". Ему там будет нормально. Тем более он сейчас находится в Италии — никаких проблем с трансфером не будет. Если бы громкий переход был напрямую из Англии, начали бы задавать вопросы, и это бы обсуждалось. А уехать из Италии в Россию — это личная жизнь Абрахама», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Сегодня, 28 июня, стало известно, что «Зенит» предложил за 27-летнего англичанина 20 млн евро.