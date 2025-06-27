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    Постекоглу может возглавить «Лос-Анджелес»

    Футбол MLS
    Американский клуб «Лос-Анджелес» рассматривает кандидатуру Ангелоса Постекоглу на должность главного тренера после завершения текущего сезона в МЛС. Об этом сообщает BBC.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    Действующий наставник команды Стив Черундоло планирует покинуть клуб по окончании сезона, чтобы вернуться в Германию, где ранее выступал в качестве игрока.

    Сейчас «Лос-Анджелес» занимает 6-е место в Западной конференции и претендует на выход в плей-офф — туда проходят девять лучших команд от каждой конференции. Регулярный чемпионат завершится в октябре.

    Постекоглу остался без команды в начале июня после увольнения из «Тоттенхэма». Австралийский специалист возглавлял лондонский клуб с 2023 года и в сезоне-2024/25 привел его к победе в Лиге Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0). Этот трофей стал первым для «шпор» с 2008 года.

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