Постекоглу может возглавить «Лос-Анджелес»

Американский клубрассматривает кандидатуруна должность главного тренера после завершения текущего сезона в МЛС. Об этом сообщает BBC.

Действующий наставник команды Стив Черундоло планирует покинуть клуб по окончании сезона, чтобы вернуться в Германию, где ранее выступал в качестве игрока.

Сейчас «Лос-Анджелес» занимает 6-е место в Западной конференции и претендует на выход в плей-офф — туда проходят девять лучших команд от каждой конференции. Регулярный чемпионат завершится в октябре.

Постекоглу остался без команды в начале июня после увольнения из «Тоттенхэма». Австралийский специалист возглавлял лондонский клуб с 2023 года и в сезоне-2024/25 привел его к победе в Лиге Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0). Этот трофей стал первым для «шпор» с 2008 года.