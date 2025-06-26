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    Иван Сергеев близок к переходу в «Динамо»

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    Московское «Динамо» находится на завершающем этапе переговоров о трансфере нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает «Чемпионат».

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    Стороны согласовывают окончательную сумму сделки — обсуждаются варианты в 300 или 350 млн рублей. По информации источника, соглашение может быть достигнуто уже сегодня, 26 июня. Сам футболист уже принял решение продолжить карьеру в столичном клубе.

    30-летний Сергеев начал сезон-2024/25 в составе «Зенита», после чего перебрался в Самару.

    В прошедшем розыгрыше РПЛ Сергеев провел 26 матчей, забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Кубке России.

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