Иван Сергеев близок к переходу в «Динамо»

Московскоенаходится на завершающем этапе переговоров о трансфере нападающегоиз самарских. Об этом сообщает «Чемпионат»

Стороны согласовывают окончательную сумму сделки — обсуждаются варианты в 300 или 350 млн рублей. По информации источника, соглашение может быть достигнуто уже сегодня, 26 июня. Сам футболист уже принял решение продолжить карьеру в столичном клубе.

30-летний Сергеев начал сезон-2024/25 в составе «Зенита», после чего перебрался в Самару.

В прошедшем розыгрыше РПЛ Сергеев провел 26 матчей, забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Кубке России.