Сторожук: В «Ахмате» будет восемь новых футболистов

Главный тренервысказался о подготовке грозненской команды к сезону.

«Важно ли успокоить команду? Мы не хотим заострять на этом внимание, потому что игрокам, которые придут в команду, не нужно об этом думать. Оборачиваться назад — это не наше. Мы сделаем выводы, что кто‑кто в какой‑либо момент мог поставить свои интересы выше командных, что впредь допускать нельзя. Все мысли должны быть направлены только на общекомандное развитие и достижение результата. В футболе нельзя выигрывать в одиночку, но команда, собранная в кулак, может добиться многого. Эти идеи и принципы мы и будем прививать ребятам.

Сколько новичков? Я бы сказал, порядка восьми футболистов. Где‑то в этом диапазоне. Все отделы клуба работают в ускоренном режиме над этим. Мы смотрим и анализируем множество игроков», — цитирует Сторожука клубная пресс-служба.

Напомним, что Сторожук только летом стал главным тренером «Ахмата». До этого команду возглавлял Сергей Ташуев.