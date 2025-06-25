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    Сторожук: В «Ахмате» будет восемь новых футболистов

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    Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук высказался о подготовке грозненской команды к сезону.

    Александр Сторожук
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    Александр Сторожук

    «Важно ли успокоить команду? Мы не хотим заострять на этом внимание, потому что игрокам, которые придут в команду, не нужно об этом думать. Оборачиваться назад — это не наше. Мы сделаем выводы, что кто‑кто в какой‑либо момент мог поставить свои интересы выше командных, что впредь допускать нельзя. Все мысли должны быть направлены только на общекомандное развитие и достижение результата. В футболе нельзя выигрывать в одиночку, но команда, собранная в кулак, может добиться многого. Эти идеи и принципы мы и будем прививать ребятам.

    Сколько новичков? Я бы сказал, порядка восьми футболистов. Где‑то в этом диапазоне. Все отделы клуба работают в ускоренном режиме над этим. Мы смотрим и анализируем множество игроков», — цитирует Сторожука клубная пресс-служба.

    Напомним, что Сторожук только летом стал главным тренером «Ахмата». До этого команду возглавлял Сергей Ташуев.

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